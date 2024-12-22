Фарид Мухаметшин: Семья – фундамент, на котором держится общество

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Год семьи заканчивается, но поддержка семей в Татарстане продолжается. Об этом сообщил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит в Татарстане.

«В нашей стране и республике семейные традиции очень сильны. Семья – это фундамент, на котором держится общество, это тепло домашнего очага, поддержка и взаимное доверие», - сказал он.

Мухаметшин отметил, что в семье начинается становление личности.

«Сегодня в Татарстане проживает более 480 тыс. семей с детьми, из них более 55 тыс. – многодетные и за прошедшее время их число значительно выросло», - добавил политик.

Участники телемарафона «С Новым годом, семья!» подводят итоги Года семьи, объявленный ранее Президентом России Владимиром Путиным. С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов, конкурс «Народный Дед Мороз Татарстана». В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».