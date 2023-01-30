Фарид Мухаметшин рекомендовал учителям поднять на новый уровень работу с родителями

Роль родителей в подготовке детей к взрослой жизни – это главная задача образовательной системы, заявил председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с педагогами в рамках подготовки парламентского урока «Мы – граждане России». Он рекомендовал учителям «поднять на новый уровень работу с родителями».

«Семья – важнейший фундаментальный институт нашего общества. Я из числа тех, кто говорит о повышении ответственности семьи за воспитание детей. Важно укреплять любовь к своей родине, традициям своего народа, к России, уважение к героям Великой Отечественной войны. На этом надо развивать воспитание. Учащихся школ надо призывать к такому патриотизму. Требовать только от школы духовного, патриотического воспитания нужно, но семья должна нести первоначальную ответственность», – сказал глава парламента.

По словам Мухаметшина, в настоящее время на федеральном уровне обсуждается закон о повышении роли педагога и особом статусе учителя, который «поможет учителям более свободно и ответственно трудиться по воспитанию подрастающего поколения».

«Роль педагогического сообщества, учителей и наставников, которые помогают молодежи выбрать правильные ориентиры, способствовать формированию гармоничной личности, существенно возрастает. На законодательном уровне этим вопросам уделяется особое внимание. Необходимость всестороннего духовного, нравственного развития детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим нашли свое отражение в обновленной Конституции России», – подчеркнул он.

В последние годы на федеральном уровне взят серьезный курс на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Указом Президента России Владимира Путина утверждены соответствующие основы госполитики, добавил Председатель Госсовета.

В завершение встречи Мухаметшин отметил, что учителя выполняют нелегкую и ответственную миссию – «передают знания и опыт, вкладывают свои силы, раскрывают таланты, заложенные в каждом ребенке». «И эта значимая деятельность проводится вами с большой самоотдачей, любовью к избранному делу. На самом деле, у вас есть такая власть, уникальная возможность повлиять на подрастающее поколение. Используйте сполна ваши возможности, чтобы мы гордились каждой школой, каждым выпускником», – заключил он.

Во всех школах Татарстана с 1 по 18 февраля пройдут парламентские уроки «Мы — граждане России», которые будут посвящены объявленному в республике Году национальных культур и традиций, о чем сообщал «Татар-информ».