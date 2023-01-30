Во всех школах Татарстана пройдут парламентские уроки «Мы — граждане России»

Во всех школах Татарстана с 1 по 18 февраля пройдут парламентские уроки «Мы — граждане России», которые будут посвящены объявленному в республике Году национальных культур и традиций. Проект реализуется с 2009 года, в этом году он состоится уже в пятнадцатый раз. Об этом стало известно на встрече Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с педагогами средних общеобразовательных учреждений.

Встречи руководителя парламента с педагогами, принимающими участие в организации и проведении парламентских уроков, традиционно проводятся накануне ежегодного старта проекта. По словам Мухаметшина, на таких мероприятиях важно обменяться мнениями, опытом, выслушать рекомендации и предложения.

«Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Эта инициатива направлена на повышение авторитета и роли учителя, признание особого статуса педагога. Думаю, с этого года внимание к учительству будет усилено. Ведь в руках педагогов — будущее нашей республики, страны, в целом многонационального народа», — заявил Мухаметшин.

Парламентский урок — совместный проект Государственного Совета РТ, Министерства образования и науки РТ и Института развития образования. Он направлен на формирование политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников. Парламентские уроки посвящены знаменательным датам или вопросам, которые необходимо поднять в обществе, отметил Председатель Госсовета.

Так, например, в разные годы на этих занятиях обсуждались темы, посвященные развитию парламентаризма в России, законодательному процессу, государственным символам, 100-летию образования ТАССР, 70-летию Великой Победы и так далее.

По мнению Мухаметшина, тема Парламентского урока-2023 тоже актуальна, так как «в связи со сложившейся международной обстановкой на первый план выходят вопросы гражданского патриотического воспитания детей и молодежи».

«Можно сказать, что парламентские уроки затронули уже целое поколение школьников. За 14 лет их проведения при активном участии учащихся и педагогов совместно с депутатами мы смогли существенно заинтересовать подрастающее поколение общественно-политическим развитием республики. Видим интерес к этому проекту со стороны школьников. Я в этом убедился, посещая образовательные организации, встречаясь с педагогами и учениками. Проект востребован», — подчеркнул он.

В рамках парламентского урока с 1 февраля по 31 марта пройдут конкурсы творческих работ учащихся (детских рисунков, сочинений, эссе, видеороликов, школьных проектов) и методических разработок педагогов. «В рамках творческих конкурсов ежегодно расширяем вариативность форм проявления знаний, возможности креативного подхода к ученикам», — заметил Председатель Госсовета.

В этом году впервые пройдет конкурс для школьных музеев. Учащимся предложено снять небольшой видеофильм или видеоролик, характеризующий школьный музей, его уникальные экспозиции и экспонаты, образовательное пространство, где проводится исследовательская и патриотическая работа. Итоги конкурсов будут подведены в апреле — накануне Дня российского парламентаризма.

Перед началом встречи в Государственном Совете состоялся семинар для педагогов, на котором они обсудили теоретико-методические аспекты проведения парламентского урока.