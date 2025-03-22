Фарид Мухаметшин рассказал о рисках перехода на одноуровневую систему МСУ

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Упразднение поселенческого уровня местного самоуправления может снизить внимание властей к развитию сельских территорий. Одной из причин является сокращение числа депутатов от сел в представительных органах муниципальных округов. Поскольку избирательные округа формируются с учетом численности населения, большинство мандатов достанется представителям крупных городов, а сельские поселения окажутся с минимальным представительством. Такой комментарий дал председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин «Парламентской газете».

Мухаметшин добавил, что переход к одноуровневой системе создаст риск, что городские депутаты будут в первую очередь решать вопросы развития городской среды, оставляя сельские территории без должного внимания. Особенно остро проблема проявится в округах, где есть крупные города.

Сейчас в Татарстане на поселенческом уровне работают 7663 депутата – люди, заинтересованные в развитии своей малой родины. Одноуровневая система может ослабить инициативность граждан и усложнить оперативное решение местных проблем.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что Фарид Мухаметшин поддержал идею закона об организации МСУ. По его мнению, действующая двухуровневая система доказала свою эффективность.