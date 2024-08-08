Фарид Мухаметшин рассказал, как выучил татарский язык в 45 лет

В изучении татарского языка Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину помогли книги татарских писателей. Об этом он сообщил «Татар-информу» во время визита в детский сад № 43 Нижнекамска.

«Я до 45 лет по-татарски ни одного слова не знал. При этом родители — татары. Меня часто критиковали за то, что я не говорю на татарском. Я даже английский лучше знал, когда работал в Европе. Но когда начал изучать родной язык, я не ходил ни в какие классы. Просто брал книги Туфана Миннулина, Разиля Валеева, Фаузии Байрамовой, читал у зеркала и выписывал незнакомые слова. Потом их переводили. Но главное, нужна практика», — рассказал спикер татарстанского парламента.

Напомним, сегодня Фарид Мухаметшин посетил Нижнекамский район, где осмотрел отремонтированные детскую больницу и садик, а также провел встречу с гражданами.