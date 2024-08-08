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Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин осмотрел Нижнекамскую детскую районную больницу, где в этом году будет завершен капитальный ремонт. Ему показали пульмонологическое отделение, кабинет психолога, а также общие палаты.

«Ремонт в больнице идёт уже четвертый год. Сейчас мы на завершающем этапе. Она очень востребована. Это одно из крупнейших учреждений, оказывающих помощь детям. Причем не только Нижнекамского района, но и восьми ближайших муниципалитетов, которым необходима специализированная помощь. На сегодняшний день мы сформировали современное приемно-диагностическое отделение. Уже на 95% завершены строительно-монтажные работы, идёт поставка оборудования», – рассказал «Татар-информу» начальник Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Сергей Мерясев.

Однако в сфере здравоохранения района остается и ряд проблем. Это в том числе нехватка кадров, а также неподтвержденное финансирование в размере 350 млн рублей на техническое оснащение кабинетов.

«При таких вложениях это станет действительно современной больницей. Когда я работал в Муслюмовском районе, все сложные случаи мы отправляли сюда, потому что понимали, здесь врачи другого уровня. Имея такие стены, хочется и хорошее оборудование», – заявил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Фарид Мухаметшин осмотрел первый и третий этажи одного из корпусов, пообщался с родителями детей, лежащих в больнице, и с самими пациентами.