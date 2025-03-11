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На главную ТИ-Спорт 11 марта 2025 14:23

Фарид Мухаметшин раскритиковал Нижнекамск за плохое развитие волейбола

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Фарид Мухаметшин раскритиковал Нижнекамск за плохое развитие волейбола
Фарид Мухаметшин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нижнекамский район Татарстана входит в число худших по участию в Школьной волейбольной лиге. Это недопустимый показатель для муниципалитета, обладающего высоким уровнем спортивной инфраструктуры. Об этом на отчетной конференции Федерации волейбола республики заявил ее президент и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«В Челнах положительная оценка, волейбол там развивается активно. А Нижнекамск – соседний город, ничем не хуже по количеству спортивных сооружений. Но там мы не дорабатываем. Думаю, очередное заседание мы проведем именно там. Всё зависит от людей и их подхода», – подчеркнул глава парламента.

В пример Мухаметшин поставил Набережные Челны, которые активно занимаются развитием волейбола, а соответствующие вопросы находятся под личным контролем мэра Наиля Магдеева.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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#Фарид Мухаметшин #волейбол #нижнекамск
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