Фарид Мухаметшин призвал соплеменников записаться татарами в переписи-2021

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин обратился к татарам по случаю Всероссийской переписи-2021.

«Уважаемые соплеменники, по всей стране идет перепись населения. Она особенно важна для татар, потому что наш народ проживает в разных регионах нашей страны. Сохранение татарами второго места по численности зависит от тебя, от меня — от всех нас. Мое детство прошло в селе Акташ, учился в русской школе, играл с русскими мальчишками, общение в основном шло на русском. Татарский язык целенаправленно выучил после того, как был избран председателем Государственного Совета. Читая книги наших депутатов-писателей, дискутируя с ними, обмениваясь мнениями. Это общение помогло мне глубже понять роль татар в мировой истории и цели, которые стоят перед нами.

Исходя из жизненного опыта, хочу сказать: где бы мы ни жили, на каком бы языке ни говорили, в наших жилах течет татарская кровь. В генах хранится память.

Дорогие соотечественники, я призываю всех вас в переписи записаться татарами. Будущее нашего народа — в наших руках», — сказал Фарид Мухаметшин.