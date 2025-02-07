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Общество 7 февраля 2025 12:17

Фарид Мухаметшин призвал молодежь Татарстана остерегаться фейков в соцсетях

Молодежи Татарстана следует избирательно подходить ко всему, что пишут в социальных сетях, и внимательно относиться к фейкам. Об этом на конференции Молодежной ассамблеи народов республики заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мы недовольны, что сегодня в социальных сетях много фейков. Смотришь, обманешься на миллиончик рублей, обожжешься, молодежь у нас доверчивая. Аккуратнее читайте разного рода сообщения. Особенно если они направлены деструктивно. Но если уже увидели, то говорите о том, что не согласны с такой постановкой вопроса», – заметил глава парламента.

По мнению политика, недружественные страны пытаются сбить молодежь России с правильного патриотического пути.

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#Фарид Мухаметшин #молодежь татарстана
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