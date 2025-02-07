Фарид Мухаметшин: Нужно актуализировать патриотическое воспитание молодежи

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане хорошая, трудолюбивая и талантливая молодежь, и сейчас стоит задача ещё раз актуализировать ее патриотическое воспитание. Об этом на конференции Молодежной ассамблеи народов республики заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мы встречались с педагогами, они все говорят о том, что нужно еще раз актуализировать и активировать работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи. Она у нас хорошая, трудолюбивая и ответственная, но у тех, кто вступает в большую взрослую жизнь после окончания школы или вуза, нужно еще больше вызывать гордость за свою республику и страну. Говорить о трудовом подвиге наших отцов и дедов, которые защитили нашу страну во время Великой Отечественной войны», – уверен глава республиканского парламента.

Он призвал Молодежную ассамблею активнее включиться в эту работу и проводить выезды в школы. И напомнил, что Татарстан гордится тем, что Президент РФ Владимир Путин назвал республику опорным регионом России. Особое внимание Мухаметшин призвал уделить адаптации иностранных студентов в регионе.

Всего в Татарстане на сегодняшний день обучаются более 22 тыс. иностранных студентов, заметила председатель Молодежной ассамблеи народов РТ Диляра Дамар.

«В нашей работе важно не только создать бесперебойный процесс адаптации и социализации иностранных студентов, но и обогатить жителей Республики Татарстан знаниями о национально-культурных традициях тех стран, откуда к нам приехали ребята», – подчеркнула она.

Для иностранных студентов в 2024 году были проведены 30 лекций – встреч по вопросам социально-культурной адаптации и профилактики правонарушений. Кроме того, для них будет создан чат-бот, где можно будет получить ответы на актуальные вопросы. Его планируют запустить осенью этого года, добавила Дамар.

Для адаптации иностранных студентов в Татарстане также проводится ряд культурных мероприятий – например, фестивали «Жемчужина мира» и «День иностранного студента».