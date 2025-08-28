news_header_top
Общество 28 августа 2025 08:17

Фарид Мухаметшин принимает участие в заседании Совета законодателей Поволжья в Оренбурге

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин находится с рабочей поездкой в Оренбурге, где принимает участие в заседаниях Совета законодателей Приволжского федерального округа и Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах субъектов РФ ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Очередную серию встреч законодателей Поволжья сегодня откроют молодые парламентарии. Центральными темами повестки дня заседания Ассоциации молодежных парламентов при заксобраниях регионов ПФО, которое пройдет во Дворце культуры и спорта «Газовик», станут вопросы трудоустройства молодежи, вовлечения молодых парламентариев в процесс принятия управленческих решений, а также их участия в выборах различных уровней.

Заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа пройдет завтра в здании Правительства Оренбургской области. Ключевыми темами станут развитие особых экономических зон и совершенствование инвестиционного законодательства в регионах ПФО.

В заседании также примет участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Кроме того, в ходе поездки Комаров совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области Евгением Солнцевым посетит ряд социально значимых объектов.

