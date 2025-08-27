news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 августа 2025 11:25

Игорь Комаров посетит Оренбургскую область с рабочим визитом

Читайте нас в
Телеграм

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 28 и 29 августа совершит рабочую поездку в Оренбургскую область. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ п ПФО.

Ключевым мероприятием визита станет участие в заседании Совета законодателей ПФО 29 августа. В повестке заседания – обсуждение роли особых экономических зон как одного из крупнейших инструментов привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики, а также совершенствование инвестиционного законодательства.

Кроме того, в ходе поездки Игорь Комаров совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области Евгением Солнцевым посетит ряд социально значимых объектов. Также запланированы рабочие встречи, посвященные вопросам социально-экономического и общественно-политического развития региона.

#полпред президента рф в пфо #Игорь Комаров
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025