Фарид Мухаметшин прибыл с визитом в Беларусь

Сегодня председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин прибыл с визитом в Республику Беларусь. Визит продлится два дня, во время которых спикер и другие члены татарстанской делегации проведут ряд встреч, посетят ведущие местные предприятия.

Программой пребывания предусмотрены встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым, председателем Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальей Кочановой, председателем Минского областного исполкомиа Александром Турчиным и председателем Минского областного Совета депутатов Натальей Якубицкой.

Кроме того, парламентарии Татарстана намерены ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом Республики Беларусь, а также посетить ряд ведущих предприятий, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

В составе делегации – секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина и председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Официальный визит проходит в рамках подписанного в июле 2022 года Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Татарстан и Минским областным Советом депутатов.