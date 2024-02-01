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Фарид Мухаметшин прибыл с визитом в Беларусь
Сегодня председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин прибыл с визитом в Республику Беларусь. Визит продлится два дня, во время которых спикер и другие члены татарстанской делегации проведут ряд встреч, посетят ведущие местные предприятия.
Программой пребывания предусмотрены встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым, председателем Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальей Кочановой, председателем Минского областного исполкомиа Александром Турчиным и председателем Минского областного Совета депутатов Натальей Якубицкой.
Кроме того, парламентарии Татарстана намерены ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом Республики Беларусь, а также посетить ряд ведущих предприятий, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.
В составе делегации – секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина и председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
Официальный визит проходит в рамках подписанного в июле 2022 года Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Татарстан и Минским областным Советом депутатов.
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