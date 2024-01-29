Сверка часов и союз нерушимый: о чем Путин говорил с Лукашенко и при чем тут Антарктида

Россия и Белоруссия не просто добрые соседи, а ни много ни мало – Союзное государство

Фото: kremlin.ru

Союз нерушимый

Визит Александра Лукашенко в Санкт-Петербург богат по содержанию. Накануне лидер Белоруссии встретился с Владимиром Путиным. А сегодня примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, где планируется обсудить итоги реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период.

Россия и Белоруссия не просто добрые соседи, а ни много ни мало – Союзное государство. Само по себе Союзное государство является уникальной формой интеграции двух суверенных государств, которая предусматривает создание единого экономического, валютного, таможенного, оборонного и гуманитарного пространства.

Главным документом, регулирующим эту уникальную интеграцию, является Договор о создании Союзного государства. Он был подписан Россией и Белоруссией 8 декабря 1999 года. Договор, в частности, предусматривает создание наднациональных органов управления, включая Высший Государственный Совет, Совет Министров и Парламентское Собрание.

Россия и Белоруссия регулярно производят так называемую сверку часов, оценивая результаты взаимодействия в рамках Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде Фото: kremlin.ru

Экономические итоги крепкой дружбы

Несмотря на то что последние три года были непростыми: случилась эпидемия коронавируса, началась СВО, – обе страны продемонстрировали впечатляющие результаты по взаимодействию друг с другом в ходе испытаний, выпавших на их долю. Особенно впечатляют цифры по экономическому направлению.

«За первые 10 месяцев прошлого года товарооборот между странами составил 42,5 млрд долларов, и он постоянно растет. Кроме того, Россия является крупнейшим инвестором: порядка 4 млрд долларов проинвестировали наши инвесторы в экономику Белоруссии», – заявил накануне на встрече с Лукашенко Владимир Путин.

Обе стороны подчеркнули на встрече, что отношения между странами развиваются бурными темпами по всем направлениям – не только промышленная кооперация, но и сельское хозяйство, наука, образование и культурная сфера.

Удивительно, но факт: Россия и Белоруссия обсудили на встрече совместное взаимодействие… по Антарктиде. Ранее в этот день Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», — спросил Лукашенко российского лидера. «Да, хорошо», — ответил Путин.

«А что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, мы вместе победили в этой страшной войне – давайте двигаться в этом направлении» Фото: kremlin.ru

Фатальная ошибка Украины

Александр Лукашенко в своей уникальной своеобразной манере очень высоко оценил сотрудничество своей страны с Россией:

«Я подумал: какая страна могла бы предоставить такие возможности такой стране, как Беларусь? Ведь мы в России по большому счету не видим никаких проблем. Если у России есть, а у России много чего есть – пожалуйста, приходите, работайте, давайте вместе, берите, зарабатывайте, действуйте. Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси. Опять же, я проецирую – а что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, мы вместе победили в этой страшной войне – давайте двигаться в этом направлении».

Сегодня на заседании Высшего Госсовета Союзного государства должны обсудить 15 содержательных значимых вопросов, которые востребованы новым этапом экономической интеграции. Они в том числе касаются экономического сотрудничества, промышленной политики, развития железнодорожной инфраструктуры, деятельности внешнеполитических ведомств.

Ежегодно расширяющаяся совместная интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного договора – лучшая вакцина против попыток врагов разъединить, разобщить два братских народа. Жаль, что Украина в свою время не пошла путем вхождения в Союзный договор. Итоги очевидны – Белоруссия успешно развивается, а Украина перестала существовать как суверенное государство, превратившись в зависимую от западных подачек разрушенную и потерянную страну.