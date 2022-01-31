Фарид Мухаметшин предложил заменить слово «брак» на «союз» для поднятия авторитета семьи

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил заменить слово «брак» на «союз» для поднятия авторитета и укрепления института семьи. Об этом глава парламента заявил на заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ.

«Я остаюсь приверженцем той политики, которая связана с повышением статуса, ответственности семьи в обществе. Вы в первую очередь ответственны на местах за поднятие авторитета семьи у людей, заключивших семейный союз. Почему я говорю семейный союз? Я никак не могу принять это предложение: “Поздравляю вас со вступлением в брак”. Русский язык богатый. Неужели нельзя найти какое-то хорошее слово – создание союза, семьи?» – сказал Председатель Госсовета собравшимся.

По его мнению, люди, которые создают семьи, должны почувствовать ответственность за свое решение. «Давайте поищем это слово. Может быть, обратимся в федеральный центр. Надо сделать так, чтобы мы вступали не в брак, а какое-то сообщество, союз или ячейку создания семьи, которая будет крепка на всю оставшуюся жизнь», – подчеркнул руководитель парламента.

Мухаметшин также заметил, что Татарстан уделяет большое внимание цифровизации, переводу услуг в электронный вид. «Конечно, надо идти в ногу со временем. Про суперсервисы и проактивный режим не раз упоминалось. Но у меня остается надежда, что церемония бракосочетания еще не скоро перейдет в цифровой формат», – добавил он.

«Жених где-то на Камчатке, невеста в Калининграде, а сотрудники ЗАГС сидят в “Чаше” и регистрируют брак: “Поздравляю, в ваши личные кабинеты направлена электронная выписка о том, что вы муж и жена”. Цифровизация, оперативность информации, точность документального оформления нужны. Но такие церемонии, которые готовят нас к большой жизни, обязательно должны проходить в живом общении. Пандемия, конечно, сильно подкосила возможности в этой сфере, но нам надо соблюдать традиции, передающиеся из поколения в поколение», – заключил Председатель Госсовета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане количество регистраций браков за прошлый год выросло на 27%.