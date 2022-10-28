Фарид Мухаметшин посетил в Татарстане Авиационный учебный центр с сертификатом Росавиации

Председатель Госсовета Татарстана и секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин сегодня посетил Лаишевский технико-экономический техникум. Руководитель парламента признался, что образовательное учреждение «удивило и восхитило своими передовыми направлениями и технологиями».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Даже не мог предположить, что обычный сельскохозяйственный техникум, который готовил кадры для села, может так кардинально преобразиться – перенаправить свои усилия на подготовку специалистов для авиации. Здесь обучают производству и обслуживанию авиационной техники, эксплуатации беспилотников. Ведь необходимо не только производить отечественную технику, но и готовить специалистов, которые смогут ее обслуживать», – заявил Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Техникум в 2016 году получил статус ресурсного центра, в связи с чем начал подготовку специалистов для предприятий авиационного комплекса России. С прошлого года начался набор по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Помимо технического профиля ведется подготовка специалистов по экономическому, правоохранительному, социальному и другим направлениям.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор образовательного учреждения Эльвир Якупов рассказал Мухаметшину, что в прошлом году в техникуме был открыт Авиационный учебный центр. В настоящее время в Татарстане это единственный АУЦ, имеющий сертификат Росавиации для повышения квалификации инженерно-технического персонала авиапредприятий по обслуживанию самолетов с возможностью получения допуска к различным типам летательных аппаратов. Ближайшие центры находятся в Москве, Ульяновске и Самаре.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для обслуживания самолетов нужен допуск. Мы единственный техникум, таких больше нет в России, который дает допуски на обслуживание самолетов зарубежных производителей, даже истребителей. Наши выпускники получат допуск на эти самолеты по образовательным стандартам тех стран, которые их выпускают. У нас есть мечта – начать в Татарстане готовить пилотов. Мы утвердили программу дополнительного образования и в ноябре начнем подготовку», – сообщил руководитель техникума.

В Лаишевском районе сегодня прошел «День "Единой России"». Участие в мероприятиях акции принял Фарид Мухаметшин, о чем сообщал «Татар-информ».