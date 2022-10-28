Фарид Мухаметшин принял участие в «Днях „Единой России“» в Лаишевском районе

В Лаишевском районе Татарстана сегодня прошел «День "Единой России"». Участие в выездной акции принял Председатель Госсовета республики, секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин.

Руководитель парламента ознакомился с работой многопрофильного лицея «Здоровое поколение» в селе Усады и Лаишевского технико-экономического техникума, а также посетил молодежный центр «Белогорье», где прошел квиз на знание Конституции Татарстана. Здесь Мухаметшин пообщался с молодежью района и рассказал, как был принят Основной закон республики.

«Нам удалось в сложные 1990-е годы разработать и принять Конституцию Татарстана, объединяющую многонациональный народ республики. Конституция ответила вызовам нового времени. Приняв этот документ, удалось сохранить свою многоотраслевую экономику», – заявил он молодым активистам.

В завершение рабочей поездки Мухаметшин встретился с активом Лаишевского района. «Проведение "Дней Единой России" в муниципальных образованиях стало уже доброй традицией. Сегодня в Лаишевском районе работали площадки по вопросам культуры, строительства и другим темам. Впечатляет то, что мы увидели. Я особое внимание обратил на серьезную работу с молодежью. Специально построен молодежный центр», – сказал он.

Глава парламента отметил, что в этом районе есть чему поучиться, что перенять и посмотреть. «Здесь идет взаимный обмен опытом, практикой, работа с молодежью, волонтерами. Партия в этих непростых условиях большое внимание уделяет этому вопросу», – подчеркнул он.

Мухаметшин сообщил, что глава муниципалитета и секретарь местного отделения партии Ильдус Зарипов проинформировал его о том, как помогают ушедшим на спецоперацию их семьям. «Для нас сегодня это важный вопрос. И все муниципальные образования республики через объединение актива "Единой России" подключились к этой задаче, которую перед нами поставил Президент России Владимир Путин», – заметил он.

Председатель Госсовета добавил, что Лаишевский район в целом находится в числе передовых муниципалитетов по многим показателям, например по жилищному строительству, сельскому хозяйству, обеспечению населения продуктами.

В рамках «Дня "Единой России"» в Лаишевском районе прошли приемы жителей специалистами региональной и местной общественной приемной партии, были организованы медицинские осмотры врачами РКБ, круглые столы и семинары по вопросам образования, семей, ЖКХ.