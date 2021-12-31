Фарид Мухаметшин подарил укулеле 16-летнему Евгению из Спасского района

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин исполнил новогоднее желание 16-летнего Евгения из Спасского района. Обращаясь к новогоднему волшебнику, подросток из многодетной семьи попросил на Новый год укулеле, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

В своем желании Евгений рассказал, что вот уже несколько лет учится игре на укулеле, однако у него до сих пор нет собственного инструмента.

Подарок от Фарида Мухаметшина адресату передал депутат Госсовета Камиль Нугаев, переодевшийся в Деда Мороза.

Акция «Елка желаний» проводится по инициативе Президента России Владимира Путина уже в четвертый раз. Благодаря ей исполняются новогодние мечты детей с ОВЗ, сирот, детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также пожилые люди с тяжелыми заболеваниями.

Напомним, что в этот же день исполнилось желание 9-летнего казанца Олега. Президент Татарстана Рустам Минниханов организовал для мальчика и его семьи экскурсию по одному из крупнейших в Поволжье предприятий, занимающихся производством пеноблоков.