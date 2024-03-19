Фарид Мухаметшин поблагодарил татарстанцев за активное участие в выборах Президента

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поблагодарил жителей республики за активное участие в выборах Президента Российской Федерации.

«У нас хорошие показатели и по явке, и в поддержку нашего кандидата – Владимира Путина, – отметил Фарид Мухаметшин на заседании Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». – В выборах Президента России в Татарстане приняли участие 84,61% избирателей, или 2 480 516 человек. За Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей. Всем большое спасибо. Я думаю, Татарстан не подвел».

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи. Здесь также объявили победителей Всероссийского конкурса гражданских инициатив и рассказали о проведении конкурса музеев образовательных организаций.

«Выборы Президента Российской Федерации определили судьбу нашей страны на многие годы вперед, – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая заседание, – на этих выборах проголосовало более 76 млн 280 тыс. человек, это говорит о большом доверии наших граждан. Все задачи, которые ставила перед собой партия в этой избирательной кампании, выполнены».

Андрей Турчак отметил большой вклад единороссов в победу Владимира Путина на президентских выборах. Явка партийных сторонников составила 31,2 млн человек. Кроме того, партия сыграла ключевую роль в сборе подписей за выдвижение кандидата. «Из 3,5 миллионов подписей 2 миллиона были собраны единороссами», – цитирует Турчака пресс-служба Госсовета РТ.

В заседании президиума Генсовета партии сегодня приняли участие участники спецоперации, в том числе Герой России из Татарстана Расим Баксиков. Он поблагодарил всех за поддержку, которая оказывается военнослужащим, участникам спецоперации и членам их семей. Сегодня он активно сотрудничает с благотворительным фондом имени Дамира Исламова. «Мы занимаемся тем, что адресно доставляем гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, в том числе в тесном взаимодействии с Татарстанским региональным отделением партии “Единая Россия”», – Расим Баксиков.

Сегодня же на заседании обсудили вопросы участия партии «Единая Россия» в предстоящих избирательных кампаниях. Так, в сентябре этого года в 40 регионах пройдут 67 избирательных кампаний на замещение более 25 тыс. мандатов. Напомним, в сентябре этого года пройдут выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва.

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов – 4,83%, Слуцкий – 3,93%, Даванков – 1,53%.