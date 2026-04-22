Фарид Мухаметшин: Парламентские уроки – это проект-долгожитель

Парламентские уроки – это проект-долгожитель, который реализуется в Татарстане с 2009 года по инициативе Государственного Совета РТ, Министерства образования и науки РТ и Института развития образования. Об этом заявил Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на торжественной церемонии награждения победителей республиканских конкурсов, состоявшихся в рамках парламентского урока 2026 года «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим!», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фарид Мухаметшин в ходе своего выступления обратился к лауреатам. «Я ощущаю себя счастливым человеком среди этих детей, которые сегодня получают дипломы за победу в конкурсах. Заслуженные награды вам вручают в здании, где принимают законы, по которым живет наша многонациональная республика», – сказал он.

Отдельные слова благодарности Почетный Председатель Госсовета РТ адресовал педагогическому сообществу Татарстана – по его оценке, учителя республики активно включились в эту инициативу. «Парламентские уроки – важнейшее направление правового просвещения и патриотического воспитания молодежи. С такими ребятами, как вы, мы можем быть уверены в своем будущем», – добавил он.

Мухаметшин напомнил, что 24 февраля принял участие в парламентском уроке в казанской гимназии №179. Тогда он обсудил с учениками героизм, проявленный жителями Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны, вклад республики в общую Победу.

«Я был под впечатлением, когда посещал гимназию, встреча прошла очень тепло. Я был удивлен и обрадован тем, какие глубокие познания у детей. Пофамильно и поименно участников Великой Отечественной войны, героев погибших и живых вспоминали. Я рассказал о своем отце Хайрулле Динкаевиче, который на фронте был и, к счастью, живым вернулся. В каждой семье такая история есть», – рассказал Почетный Председатель.

Фарид Мухаметшин поблагодарил детей и педагогов за проявленный интерес к теме парламентского урока и пожелал творческих успехов, после чего наградил победителей конкурса сочинений среди учеников 5-х и 6-х классов в номинации «Истинное сокровище для людей – умение трудиться».

Дипломы за третье место получили Дилия Шакирова (средняя общеобразовательная школа Камско-Устьинского района) и Софья Чухутина (школа поселка Новый Тукаевского района). Второе место заняли Софья Ерофеева (Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Павла Семеновича Ханжина) и Диана Чикина (школа №64 Московского района Казани). Победительницей стала Злата Деревянко (школа №4 Бугульминского района).