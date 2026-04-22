В Госсовете РТ в ходе парламентского урока наградили лауреатов республиканского конкурса

Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

В Государственном Совете Татарстана в рамках парламентского урока «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим!» наградили победителей республиканского конкурса.

Парламентские уроки были организованы уже в 18-й раз. Они прошли во всех школах республики, а также впервые – в специальных средних профессиональных учебных заведениях. В рамках парламентских уроков состоялись конкурсы творческих работ учащихся и методических разработок учителей.

Исполняющий обязанности Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов отметил, что тема нынешнего парламентского урока «имеет исключительный смысл». «С этими вещами связана жизнь многих наших соотечественников. Наша страна, наша Родина богаты на такие свершения», – сказал он.

Политик обратился к детям – участникам мероприятия: «Дорогие ребята! У вас впереди большое будущее». И добавил, что основы патриотизма закладываются в семье и школе. «Республика многое делает для подрастающего поколения», – подчеркнул он.

Ахметов поблагодарил и учителей. «Каждый день, обучая подрастающее поколение, вы формируете духовную основу Татарстана. Общество не может быть здоровым без вас. Поздравляем всех. Давайте сделаем республику еще успешнее!» – призвал он.

В церемонии также принял участие Почетный Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Гульнар Гарифуллина