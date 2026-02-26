Фарид Мухаметшин отметил вклад нефтяников и работников культуры Альметьевского района

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин находится с рабочей поездкой в Альметьевске. Он принимает участие в отчетном заседании городского и районного советов. Мухаметшин также встретился с ветеранами и почетными гражданами города и района, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Каждый из них внес значительный вклад в социально-экономическое развитие нефтяной столицы республики и региона в целом.

Среди участников встречи – почетный гражданин Альметьевского района, почетный нефтяник Министерства нефтяной промышленности СССР, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России, заслуженный работник Минтопэнерго России, почетный нефтяник Татнефти Аняс Гиматдинов, недавно отметивший 90-летие.

В разные годы он курировал развитие нефтяной отрасли района, работал вторым секретарем, называя партийную деятельность своим «вторым университетом». В 1978 году Гиматдинова назначили заместителем генерального директора объединения «Татнефть» по кадрам и социальным вопросам. На этой должности он проработал 21 год.

В его ведении находились вопросы обеспечения сотрудников жильем и местами в детских садах, организация детского отдыха, развитие трудовых династий и подготовка кадров для новых нефтегазодобывающих управлений.

Во встрече также участвовала почетный гражданин Альметьевского района Лидия Старшинина, которая возглавляла управление культуры в 1970-1990-е годы. Под ее руководством учреждения культуры получили новые современные здания, в районе открылись четыре детские музыкальные школы и школы искусств, а также художественная школа.

Почетный гражданин Альметьевска и Альметьевского района Марс Залятов, заслуженный нефтяник ТАССР и заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России, с 1985 по 2004 год руководил НГДУ «Альметьевнефть». За это время предприятие стало одним из лидеров по эффективности производства, внедрению энергосберегающих технологий и модернизации процессов.

Управление сыграло значительную роль и в развитии городской инфраструктуры: при поддержке нефтяников строились жилые дома, школы и детские сады, создавались зоны отдыха и пляж, были открыты медицинский центр, спортивный комплекс, культурно-просветительские и религиозные учреждения.

Фарид Мухаметшин пожелал ветеранам здоровья и долголетия, отметив, что рассчитывает и дальше видеть их активными участниками жизни Альметьевска и района.