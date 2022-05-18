Фарид Мухаметшин заявил о необходимости поддержки федеральных программ и нацпроектов

Председатель Государственного Совета Татарстана, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин отметил необходимость поддержки федеральных программ и национальных проектов. На это он обратил внимание сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Вопросы догазификации, государственной поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в сельской местности, с учетом современных вызовов требуют участия как исполнительных и муниципальных органов власти, так и партийных организаций», — уверен Мухаметшин.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы текущей и проектной деятельности, а также организационные моменты. Кроме того, они утвердили кандидатуры руководителей направления «Волонтерская помощь» партийного проекта «Старшее поколение» и направлений «Газификация» и «Наш двор и наш подъезд» партийного проекта «Жители МКД».

Помимо этого, президиум назначил руководителя исполкома местного отделения партии в Набережных Челнах. Им стала Римма Фасхутдинова, о чем сообщал «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.