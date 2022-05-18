Единороссы Татарстана утвердили руководителей партийных проектов в республике

В Казани прошло заседание президиума политсовета Татарстанского регионального отделения «Единой России», участники которого утвердили кандидатуры руководителей партийных проектов. Об этом сообщает информационный центр партии.

«Заместителя председателя [организации] сторонников партии Ксению Дромняк назначили руководителем направления „Волонтерская помощь” партпроекта „Старшее поколение”, депутат Госсовета Светлана Вострикова будет руководить направлением „Газификация”, а председатель комитета Госсовета по жилищной политике Александр Тыгин займется направлением „Наш двор и наш подъезд” партийного проекта „Жители МКД”», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, президиум на своем заседании утвердил нового исполнительного секретаря Набережночелнинского местного отделения «Единой России». Вместо покинувшей пост Елены Шуралевой руководить отделением будет Римма Фасхутдинова.

В конце встречи состоялось вручение партийных билетов новым членам партии и благодарственных писем.