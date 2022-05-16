Фарид Мухаметшин рассказал, как отметит 75-летие

В мае Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметит 75-летие. Юбиляр планирует провести этот день в кругу семьи. Об этом он сообщил сегодня казанским журналистам.

«Я — счастливый человек. В мае с домашними, с друзьями отмечу свое 75-летие. Мы храним те традиции, которые заложили наши родители — мои и моей супруги, с которой я прожил в добром здравии 50 лет. Мы вырастили детей и помогаем растить внуков, передаем традиции нашей семьи, уважительное отношение к старшим, к людям, быть честными и добросовестными. Это принципы нашей семейной жизни. Считаю, что в этом огромная заслуга моей супруги Луизы Акрамовны», — сказал он.

Председатель Госсовета РТ отметил, что они с супругой «с пониманием и уважением относятся друг к другу, и это чувствуют дети».

Фарид Мухаметшин родился 22 мая 1947 года в Альметьевске. Окончил Альметьевский техникум газовой промышленности (1972 год), Уфимский нефтяной институт (1979 год), Саратовскую высшую партшколу при ЦК КПСС (1986 год). В 1991–1995 годах являлся Председателем Верховного Совета РТ, с 1995 по 1998-й — Премьер-министром РТ, с 1998 года по настоящее время — Председателем Государственного Совета РТ. С 2007 года — председатель совета Ассамблеи народов Татарстана.

Имеет многочисленные награды. За заслуги перед государством и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами награжден орденом Дружбы, за заслуги в развитии российской государственности и активное участие в законотворческой деятельности — орденом Почета, за заслуги в развитии экономики РТ и совершенствовании федеративных отношений удостоен почетной грамоты Правительства РФ и почетной грамоты Совета Федерации ФС РФ.

Обладатель премии «Российский национальный Олимп» в номинации «Спикер года» и высшей общественной награды России — ордена «За Честь и Доблесть».

Также награжден медалью «В память 1000-летия Казани», орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», почетной грамотой Совета Федерации ФС РФ и почетной грамотой Госдумы ФС РФ, почетным знаком Совета Федерации ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», знаком отличия «За заслуги в укреплении сотрудничества со Счетной палатой РФ», медалью «За укрепление финансового контроля России», орденом Дружбы народов Республики Башкортостан, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.