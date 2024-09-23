Фарид Мухаметшин откроет обновленную выставку костюмов «Казанское Поволжье»

В здании Присутственных мест музея-заповедника «Казанский Кремль» Председатель Государственного Совета Татарстана и председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин презентует обновленную и расширенную таким образов выставку «Казанское Поволжье: образы народной культуры».

Впервые экспозиция вручную воссозданных костюмов народов Казанского Поволжья и каталог к ним по итогам экспедиций в деревни и села региона была представлена ко Дню города Казани и Республики Татарстан в прошлом году.

«За последний год были завершены экспедиционные выезды в города и районы республики. В итоге экспозиция выставки была дополнена 15 комплексами традиционной одежды. Это головные уборы, обувь и украшения русских, татар (в том числе кряшен), марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов и башкир второй половины XIX — первой половины XX века. Также экспозиция выставки в этом году дополнена музыкальными народными инструментами и предметами быта народов Поволжья», — рассказала «Татар-информу» начальник выставочного отдела Присутственных мест музея-заповедника Ксения Яровинская.

Над этнографическим проектом, подчеркивают организаторы выставки, работали специалисты более сотни музеев разного уровня. Экспертами были привлечены ведущие ученые, исследователи, культурологи и общественные деятели Татарстана и Поволжья. Исследователям и мастерицам удалось воссоздать традиционную одежду городских и сельских жителей второй половины XIX — начала XX века, выполнив многие элементы костюмов по аналогии с сохранившимися экспонатами музеев и частных коллекций.

Обновленную выставку «Казанское Поволжье: образы народной культуры», подчеркнула Яровинская, можно будет увидеть в Присутственных местах до 19 января следующего года. Вход на выставку — свободный.