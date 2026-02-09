Фарид Мухаметшин: Особого внимания требует организация досуга молодежи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С нравственным и психологическим воспитанием молодежи тесно связан вопрос качественной организации досуга. Такое мнение высказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с учителями истории и обществознания, педагогами профессиональных образовательных учреждений в рамках организации и проведения «Парламентского урока – 2026».

«Вопросы в сфере образования – в числе приоритетных как на федеральном, так и на региональном уровне. И в целом работа с подрастающим поколением – очень важная, актуальная тема. Наша задача – создавать такие условия для молодежи, чтобы они росли настоящими гражданами, патриотами своей страны. Необходимо подключать к беседам с ними участников СВО, волонтеров, участвующих в гуманитарных миссиях», – сказал спикер парламента.

Мухаметшин попросил педагогов усилить работу с социальными сетями. «Благодаря современным технологиям молодежь активно использует соцсети. Но у них есть и негативная сторона. Искусственный интеллект, нейросети, к сожалению, используются в том числе для оказания негативного влияния на молодежную среду», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета отметил, что особое беспокойство вызывает психологический аспект в воспитании подрастающего поколения. «Ряд инцидентов в регионах нашей страны, включая недавний случай в Нижнекамске, показывает, что работа в этом направлении организована в недостаточной мере», – добавил он.

По словам Мухаметшина, вопросы, связанные с буллингом в школах, профилактикой вовлечения подростков в диверсионную и экстремистскую деятельность, будут рассматриваться в ближайшее время на уровне руководства республики с правоохранительными органами.

«На федеральном уровне обсуждаются пути борьбы с деструктивным содержанием компьютерных игр. На рассмотрении Госдумы находится законопроект о введении обязательной маркировки контента в видеоиграх, который будет информировать пользователя о присутствии в них элементов жестокости, нецензурной лексики и тому подобное. Ряд инициатив имеется и у парламента республики. Мы обсуждаем их в профильных комитетах», – сообщил он.

По мнению спикера парламента, что-то запрещая, нужно предложить молодежи содержательную альтернативу. «Через патриотическое трудовое воспитание, парламентские уроки, внеучебную деятельность, оздоровление детей, взаимодействие с молодежными организациями, „Движением первых“ нужно задавать созидательный тон в работе с подрастающим поколением», – заключил он.