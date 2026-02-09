Парламентские уроки в Татарстане посвятят Году воинской и трудовой доблести

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с 16 по 28 февраля пройдут парламентские уроки. В этом году они состоятся не только во всех школах, но и в ссузах. Занятия будут посвящены объявленному в республике Году воинской и трудовой доблести. Их тема – «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим». Об этом стало известно сегодня на встрече Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с учителями истории и обществознания, педагогами профессиональных образовательных учреждений в рамках организации и проведения «Парламентского урока – 2026».

«В этом году парламентский урок в Татарстане пройдет уже в 18-й раз. Его тема выбрана не случайно – она отражает главные аспекты объявленного Раисом РТ Рустамом Миннихановым Года воинской и трудовой доблести. И в непростых условиях проведения СВО еще раз подчеркивает особое внимание и значимость всемерной поддержки военнослужащих, защищающих интересы России», – сказал Мухаметшин.

Он отметил, что сегодня в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное будет отправлен очередной гуманитарный груз, собранный под эгидой партии «Единая Россия», общим весом около 100 тонн.

«Российское государство славится своим героическим прошлым. Оно пронизано нитью истинного мужества и самопожертвования. Каждый период нашей истории отмечен примерами высочайшего героизма, которые стали нравственным ориентиром для многих поколений. И сегодня в ходе специальной военной операции военнослужащие, в том числе из Татарстана, с честью и достоинством продолжают традицию служения Родине», – заявил Председатель Госсовета.

По его словам, в почетный список Героев Отечества в Татарстане внесены имена 439 человек. Среди них 353 Героя Советского Союза, 51 полный кавалер Ордена Славы, 35 Героев Российской Федерации. «17 Героям России это звание присвоено в ходе специальной военной операции, в том числе восьмерым посмертно. 18 удостоены высшей государственной награды за иные заслуги», – заметил спикер парламента.

Кроме того, в республике проживают восемь Героев Социалистического труда, три полных кавалера Ордена Трудовой славы и два Героя труда России.

Мухаметшин добавил, что два города в Татарстане носят звание «Город трудовой доблести» – Казань с 2020 года и Зеленодольск с 2025-го. «Ведется работа по присвоению этого почетного звания еще четырем городам – Кукмору, Чистополю, Елабуге и Бугульме», – сообщил он.

Звания «Предприятие трудовой доблести» удостоились 27 организаций Татарстана, продолжил Председатель Госсовета. «Мы с вами – наследники героической многогранной истории, которая писалась не только ратным трудом, но и усердной работой в промышленности, науке, строительстве, сельском хозяйстве, образовании, культуре и других областях. Подвиг ратный и трудовой – это то, что всегда объединяет и объединяло наш многонациональный народ», – констатировал он.

По мнению Мухаметшина, педагоги выполняют особую миссию – ежедневно передавая свои знания подрастающему поколению, создают фундамент будущего Татарстана. «Именно в семье и в школьных стенах закладываются основы подлинного патриотизма, не показного, а глубоко осознанного, который учит ценить труд, уважать закон, беречь родной язык и культуру, гордиться достижениями Отчизны, доблестью и мужеством ее защитников. Свой вклад в это благородное дело вносят и тематические парламентские уроки», – резюмировал он.

Парламентский урок – совместный проект Государственного Совета, Министерства образования и науки, Института развития образования РТ. Он направлен на формирование политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников. Инициатива реализуется с 2009 года.

В рамках парламентского урока с 2 февраля по 31 марта проходят конкурсы творческих работ учащихся (детских рисунков, сочинений, эссе, видеороликов, школьных проектов и исследовательских работ) и методических разработок педагогов. Итоги конкурсов будут подведены накануне Дня российского парламентаризма.