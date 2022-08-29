Семигин на встрече с Мухаметшиным предложил тиражировать опыт Татарстана по всей стране

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин провел рабочую встречу с председателем Комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадием Семигиным, который прибыл в Татарстан для участия в IX Форуме национальных и региональных СМИ.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам реализации государственной национальной политики и роли СМИ в процессе выстраивания добрососедских межнациональных отношений.

Геннадий Семигин отметил, что Татарстану за три десятилетия удалось выработать свою модель конструктивного диалога, сумевшую стать гордостью и визитной карточкой республики. Он дал высокую оценку деятельности Ассамблеи народов РТ и работе Дома дружбы народов Татарстана, который посетил накануне.

Комментируя итоги своей поездки в Татарстан, политик сказал: «Сегодня республика является одним из главных примеров взаимоотношений по межнациональным вопросам и развития этнокультуры в целом. Многим не только национальным республикам, но и другим субъектам Российской Федерации надо брать пример. Это я буду советовать всем губернаторам субъектов. Мы возьмем кое-что интересное, а затем воплотим в законопроектах, которые будем вносить на рассмотрение парламента».

Во встречи приняли участие председатель Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Геннадий Семигин назвал Татарстан примером великолепной работы по национальной политике.