Депутат ГД Семигин назвал Татарстан примером великолепной работы по национальной политике
Председатель Комитета Государственной Думы России по делам национальностей Геннадий Семигин назвал Татарстан примером «великолепной работы по национальной политике». Об этом депутат заявил на пленарном заседании IX Форума национальных СМИ в Иннополисе.
«Есть пример великолепной работы по национальной политике — Татарстан. Начиная от Дома дружбы народов. Это не красивое здание, там идет работа. Татарстан ушел очень далеко вперед в этом вопросе и по сравнению с национальными республиками, и по сравнению с другими серьезными субъектами Федерации, которые считают, что они работают, но у них есть проблемы», — сказал докладчик.
Семигин добавил, что Россия является одним из ведущих лидеров по развитию межнациональных отношений в мире. «И это признает даже тот Запад, который нас не любит. Большое начало этому положили правовые основы, созданные в нашей стране», — продолжил он.
Парламентарий подчеркнул, что успехи в национальной политике России достаточно серьезны. Поэтому, по его мнению, около 90% россиян оценивает межнациональные отношения как «положительные и стабильные».
При этом депутат заметил, что есть большой резерв в системе координации национальной политики на федеральном уровне. Он убежден, что необходимо сформировать, в том числе и во всех субъектах РФ, новую организационную систему реализации национальной политики.
«Во второй половине сентября Комитет Госдумы по делам национальностей станет инициатором формирования некого неформального, но координационного совета, — отметил он. — Нам нужно обновление национальной политики России. Думаю, что наш комитет в ближайшее время предложит на всю страну несколько важных моментов обновления».
По словам Семигина, необходима также мощная идеологическая база с возможным построением новых моделей политической, экономической, социальной и правовых систем.
«Убежден, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы двигаться вперед, замахнувшись на то, чтобы стать державой номер один. В том числе есть возможности роста межнациональных отношений, стабильности. Чем богат российский народ? Нациями и народностями, культурами, потенциальными человеческими возможностями, — резюмировал он. — Администрация Президента России объявила о том, что межнациональные отношения вошли в тройку самых главных вопросов повестки дня. Впервые за многие годы».