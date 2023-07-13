Фарид Мухаметшин о такси: Особых оснований для удорожания проезда я не вижу

Законопроект, которым регулируется работа такси в Татарстане, приняли депутаты на 45-м заседании парламента. Нововведения не должны оказать существенного влияния на повышение стоимости проезда в такси, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Законопроект направлен на безопасность пассажиров. Установить требования к цвету машины, чтобы знать, что на дорогах рядом с тобой едет такси с пассажирами, – это безопасность. И особых оснований для удорожания я не вижу, чтобы отказаться от возможности обезопасить людей, пользующихся такси», – сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что многие регионы уже поддержали федеральный закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, приняв соответствующие изменения в региональном законодательстве.

Глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов добавил, что всегда есть периоды роста стоимости проезда в такси, а затем снижения. Например, в период повышения туристического потока и при наступлении сильных морозов такси дорожает.

«Мы анализировали поездки в такси. С 2017 года ведется такой анализ, – заметил он. – Как отреагирует рынок тарифа? Наверное, как всегда – чуть, может, подрастет, но потом все придет в норму».

Ранее в Татарстане было зарегистрировано 8 тыс. машин такси, на сегодня их осталось 3,5 тыс. Принятие законопроекта, по мнению Ханифова, выведет перевозчиков из «серого рынка» и позволит им стать самозанятыми.

Проект закона устанавливает требования к цвету кузова легкового такси. Он должен быть выдержан в белой или желтой гамме, что поможет идентифицировать автомобиль как такси.

Орган исполнительной власти, который будет отвечать за контроль за перевозками пассажиров и багажа, определит Кабинет Министров РТ. Он же установит порядок предоставления разрешения на работу такси, приостановления, аннулирования и возобновления его действия. Выдавать документ будет уполномоченный орган.

Законопроектом предусматривается, что разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси выдается на пять лет. Физлицу такое разрешение предоставляется на пять лет либо на меньший срок, указанный в заявлении. Пятилетний срок деятельности предусмотрен и для службы заказа такси.

Кроме того, допускается создание регионального реестра перевозчиков, легковых такси и служб заказа такси. Можно также будет использовать федеральную государственную информационную систему легковых такси.