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Госсовет Татарстана принял закон о работе такси белого и желтого цвета
Депутаты Госсовета РТ приняли в первом чтении и в целом законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ», согласно которому с 1 сентября в республике смогут работать лишь машины белого и желтого цветов.
Также закон предусматривает регулировку получения разрешений на работу в такси физических и юридических лиц – таксистов, таксопарков и агрегаторов. Кроме того, на законодательном уровне вводится ответственность юридического лица, организующего работу такси, за безопасность пассажира в такси и возможные претензии клиента.
Напомним, сегодня татарстанские депутаты проводят заключительное заседание весенней сессии перед парламентскими каникулами. На нем народные избранники подведут итоги работы за первое полугодие 2023 года.
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