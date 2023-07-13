Госсовет Татарстана принял закон о работе такси белого и желтого цвета

Фото: Михаил Захаров/«Татар-информ»

Депутаты Госсовета РТ приняли в первом чтении и в целом законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ», согласно которому с 1 сентября в республике смогут работать лишь машины белого и желтого цветов.

Также закон предусматривает регулировку получения разрешений на работу в такси физических и юридических лиц – таксистов, таксопарков и агрегаторов. Кроме того, на законодательном уровне вводится ответственность юридического лица, организующего работу такси, за безопасность пассажира в такси и возможные претензии клиента.



Напомним, сегодня татарстанские депутаты проводят заключительное заседание весенней сессии перед парламентскими каникулами. На нем народные избранники подведут итоги работы за первое полугодие 2023 года.