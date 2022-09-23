Фарид Мухаметшин о мобилизации: «Речь идет о защите суверенитета и в целом всей России»

Почему необходимо поддержать специальную военную операцию и частичную мобилизацию объяснил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на 34-м заседании парламента. Как выяснилось, среди чиновников и депутатов нашлись те, кто готов стать мобилизованным и принять участие в спецоперации. Подробности – в материале «Татар-информа».

Сегодня в Госсовете открылась осенняя сессия Фото: gossov.tatarstan.ru

«Мы сегодня собрали уже около 10 человек, которые говорят: “Я готов”»

На заседании депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев взял слово в «разном», чтобы высказать свои предложения в связи с объявленной частичной мобилизацией. Парламентарий также заявил, что сам готов принять участие в спецоперации на Украине.

Его поддержал Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, отметив, что «с удовольствием услышал такое заявление». «И таких немало. Мы сегодня собрали уже около 10 человек, которые говорят: “Я готов”. В том числе глава Набережных Челнов Наиль Магдеев сказал, что готов выступить в роли защитника своей страны в это непростое время», – подчеркнул он.

По мнению руководителя парламента, если человек подходит под требования частичной мобилизации, то необходимо соблюдать решение Президента России Владимира Путина. «Речь идет о защите суверенитета и в целом всей нашей страны. Серьезная ситуация и пренебрегать здесь нельзя», – заметил он.

«Враги не дремлют. Но мы знаем из уст Президента, Верховного главнокомандующего нашей страны, о непростой ситуации. Мы, может быть, руководители чуть больше знаем. Ситуация, я вам скажу, очень непростая. Мы с вами должны с разъяснениями выходить в любую аудиторию», – добавил Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Мы, может быть, руководители чуть больше знаем. Ситуация, я вам скажу, очень непростая» Фото: president.tatarstan.ru

Он также напомнил, что встречался с парламентариями Луганской народной республики в Казани, которые подробно рассказали о ситуации в Донбассе. «[ВСУ] бомбят жилые кварталы, невинных людей, несмотря на национальность, язык. Гибнут мирные люди. Не с Украиной воюем, а с Западом на территории Украины. Они поставляют оружие. Берите на себя смелость, выходите, если есть сомневающиеся или противники, и разговаривайте с ними. Нам сейчас предатели или сомневающиеся не нужны. Ситуация непростая, будьте бдительны», – обратился Председатель Госсовета к депутатам.

Мухаметшин также попросил парламентариев не давать никаких обещаний мобилизованным и членам их семей в связи со сложившейся ситуацией. «Еще одно публичное предупреждение: к вам будут обращаться семьи, родители, чьих детей могут призвать, – это ограниченное количество. Пожалуйста, не обещайте никому ничего. Не наше с вами это дело. Там определен круг лиц по возрасту, военно-учетной специальности. Хоть сын, хоть дочь, но родину-то надо защищать. Никто не хочет “спрыгнуть” с этого, но если такие найдутся, то к вам обратятся. Не мучайте военкоматы, тем более, если есть военно-учетная специальность, человек служил, имеет военный опыт, подходит по требованиям», – уточнил он.

По его словам, Татарстан в помощь жителям Донбасса уже отправил 625 тонн гуманитарных грузов. И сегодня там находится группа из республики во главе с новым вице-премьером Евгением Варакиным, чтобы помочь и поддержать людей.

Мухаметшин также попросил парламентариев не давать никаких обещаний мобилизованным и членам их семей в связи со сложившейся ситуацией Фото: gossov.tatarstan.ru

«Я настаиваю, чтобы аппарат бронь в отношении меня как депутата не ставил»

Депутат Эдуард Шарафиев напомнил, что Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, а с 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях начались референдумы по вхождению в состав России.

«Я уже четыре раза побывал в Донбассе и с уверенностью могу сказать, что данные референдумы пройдут на высоком уровне. Уверен, что большинство граждан выскажется за то, чтобы воссоединиться с Россией», – сказал парламентарий.

По его мнению, в связи с объявленной частичной мобилизацией в районах Татарстана необходимо создать рабочие группы, чтобы «контролировать обстановку в семьях тех бойцов, которые ушли на спецоперацию». «Чтобы все тылы были закрыты, чтобы боец был уверен, что дома у него все в порядке», – пояснил депутат.

Эдуард Шарафиев заявил, что сам готов принять участие в спецоперации на Украине Фото: gossov.tatarstan.ru

Кроме того, он убежден, что нужно внимательно подойти к самой мобилизации. То есть, например, не отправлять на спецоперацию айтишников или «оголять те рабочие места», где требуются специалисты.

Более того, по словам Шарафиева, необходимо сформировать депутатскую комиссию или группу, которая будет решать вопросы тех, кто принимает участие в спецоперации. «Чтобы мы были уверены, что наши бойцы оснащены все необходимым – одеты и обуты», – заявил он.

Парламентарий также предложил пока идет специальная военная операция свести к минимуму все праздники и концерты. «Когда наши бойцы погибают, мы не должны петь, плясать и танцевать», – подчеркнул он.

По его словам, весь период проведения спецоперации политические партии, общественные организации, депутаты, предприниматели Татарстана оказывают гуманитарную поддержку Донбассу. Сейчас к этой работе подключились муниципальные районы. «Буквально недавно Мамадышский район отправил 20 тонн овощей длительного хранения в Лисичанск», – заметил Шарафиев.

В завершение своего выступления депутат заявил, что в рамках мобилизации готов защищать Россию. «Я настаиваю, чтобы аппарат бронь в отношении меня как депутата Госсовета не ставил. Если меня призовут, я пойду в рамках мобилизации», – заключил он.