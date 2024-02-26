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Фарид Мухаметшин о Елабуге: «Этот город обречен на успешное развитие»
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин побывал сегодня в Елабуге. Его рабочая поездка началась с посещения штаб-квартиры «Алабуга Политех» – крупнейшего образовательного центра по подготовке квалифицированных рабочих кадров.
«„Алабуга Политех“ очень впечатлил меня. После посещения и беседы с руководством и студентами ещё раз убедился, что найдена очень хорошая практическая форма подготовки кадров. Там они живут, учатся, трудоустраиваются по приглашению на предприятия особой экономической зоны и получают заработную плату», — поделился Фарид Мухаметшин впечатлениями.
По словам Мухаметшина, много здесь и иностранных студентов, которые приезжают и получают качественные знания.
«Этот город обречен на успешное развитие. Я думаю, что поддерживаемый усилиями руководства район республики сделает на следующий год еще один полноценный шаг вперед в своем развитии. Желаем успехов, — отметил Председатель Госсовета РТ.
Фарид Мухаметшин поблагодарил руководство района за достигнутые в прошлом году высокие показатели.
«Несмотря на все объективные сложности, я поздравил и поблагодарил руководство района и елабужан за те успехи, которые они сделали в своём развитии в 2023 году», — сказал он.
На встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым высокую оценку проекту «Алабуга Политех» дал Президент России Владимир Путин. По его мнению, это очень хороший пример, который необходимо продолжать тиражировать.
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