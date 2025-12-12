Фарид Мухаметшин: Нужно расширить представительство «ТНВ» в районных советах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Необходимо проработать вопрос о расширении представительства депутатской группы движения «Татарстан – Новый век» в районных советах. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании Высшего совета республиканского общественного движения «ТНВ».

«В избирательную кампанию этого года от движения "ТНВ" избрано 159 депутатов. На прошлых выборах – 149, на позапрошлых – 117. Значит, к нам стало больше доверия избирателей. Ваша работа непосредственно на местах как раз говорит об этом. Депутатами представительных органов республики стали 163 активиста "ТНВ". Можно считать, что политическое представительство движения на муниципальном уровне заметно усилилось», – сказал председатель Высшего совета «ТНВ».

Мухаметшин отметил, что в Зеленодольском и Сармановском районных советах образованы депутатские группы «ТНВ». «При этом, безусловно, нам еще есть над чем в этом плане работать. Сегодня движение "ТНВ" – ответственная и авторитетная организация с 26-летним стажем деятельности. В ее рядах свыше 100 тыс. татарстанцев», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета добавил, что с «ростом политического веса возрастает ответственность перед избирателями». «Разумеется, крайне важно оправдать доверие жителей городов и районов, выстраивать работу так, чтобы она соответствовала их ожиданиям», – заметил он.

Работа в масштабах республики проводится значительная, но останавливаться на достигнутом нельзя, продолжил Мухаметшин.

«В предстоящий период важно нарастить усилия по всем основным направлениям деятельности, мобилизовать имеющиеся в нашем распоряжении интеллектуальные, творческие и кадровые ресурсы», – заключил он.