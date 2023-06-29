Фарид Мухаметшин назвал основные приоритеты в работе движения «Татарстан – новый век»

Глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин назвал основные приоритеты в работе нового состава республиканского движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр». Об этом председатель высшего совета «ТНВ» рассказал на Х съезде организации.

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«На следующий год движение отметит 25-летний юбилей. Мы должны усилить работу с населением, с учащимися по патриотическому воспитанию, а также по вопросам сельского хозяйства, экологии. С местными отделениями организации будем воплощать все это в жизнь», – заявил Мухаметшин.

В числе базовых приоритетов деятельности движения остаются поддержка реального производства, улучшение инвестиционного климата, создание комфортных условий для ведения бизнеса, повышение деловой активности, развитие частных подворий и кооперации на селе, сбалансированное развитие муниципалитетов через национальные проекты и республиканские программы, добавил он.

«Ставим задачу по укреплению союза с самой крупной партией в стране – “Единой Россией”. И на этом фоне хотим успешно провести избирательные кампании. Главное – подобрать толковых людей, которые бы чувствовали свою ответственность перед населением и работали на авторитет республики через нашу партийную организацию и общественное движение “Татарстан – новый век”», – отметил глава парламента.

На сегодня около 3 тыс. представителей движения работают в составе участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса на постоянной основе, заметил председатель высшего совета «ТНВ».

«Вне зависимости от электоральных процессов ключевым приоритетом движения остается работа с населением. За три года к нашим коллегам в органах муниципальной власти поступило более 6 тыс. обращений. Такое количество обращений считаю доказательством высокого потенциала движения, налаженного взаимодействия с властями различных уровней, личного авторитета наших депутатов», – подчеркнул он.

По словам Мухаметшина, накоплено немало позитивных примеров решения различных проблем. Так, депутаты «ТНВ» инициируют рассмотрение злободневных вопросов в районных и городских советах с подключением исполнительных органов, заинтересованных ведомств. Особое внимание уделяют участию в сходах граждан и встречах с избирателями. Участвуют в работе общественных приемных, проведении «горячих линий».

«“ТНВ” придает большое значение распространению объективной и достоверной информации о нашей истории, культурной и духовной жизни. Работа с молодежью была и остается важным направлением в деятельности движения. “ТНВ” старается стать настоящей школой для молодых лидеров – стартовой площадкой для будущих политиков, преподавателей и предпринимателей», – продолжил глава парламента.

Активисты движения оказывают помощь и поддержку семьям тех, кто находятся в зоне спецоперации, жителям новых регионов России. Например, волонтеры шили толстовки из флиса, балаклавы, дождевики, собрали гуманитарную помощь для жителей Луганской народной республики и участников специальной военной операции.

Кроме того, «ТНВ» уделяло особое внимание совершенствованию демографической политики государства в части популяризации традиционных семейных ценностей, достижению общемировых стандартов продолжительности жизни. С 2013 года движение работает с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«“ТНВ” активно пропагандирует массовые занятия физкультурой и спортом, поощряя стремление людей к здоровому образу жизни. При непосредственном участии актива “ТНВ” Татарстан стал и продолжает оставаться первым в мире регионом практической реализации Хартии Земли. Ежегодно активисты движения проводят самые различные экологические мероприятия», – заключил руководитель организации.

На съезде Фарид Мухаметшин вновь был избран председателем высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр». На три года также избран состав высшего совета «ТНВ» из 33 человек, о чем сообщал «Татар-информ».