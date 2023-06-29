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Политика 29 июня 2023 12:35

Фарид Мухаметшин избран председателем высшего совета движения «Татарстан – новый век»

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Руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин вновь избран председателем высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр». Решение было принято единогласно на Х съезде «ТНВ».

Заместителями председателя совета стали член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, председатель исполкома Высшего совета «ТНВ» Алсу Тарханова, председатель Казанского территориального отделения движения Ферид Аюпов.

В новый состав высшего совета движения вошло 33 человека. Прежний состав включал 39 членов.

#Фарид Мухаметшин
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