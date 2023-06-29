Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фарид Мухаметшин избран председателем высшего совета движения «Татарстан – новый век»
Руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин вновь избран председателем высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр». Решение было принято единогласно на Х съезде «ТНВ».
Заместителями председателя совета стали член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, председатель исполкома Высшего совета «ТНВ» Алсу Тарханова, председатель Казанского территориального отделения движения Ферид Аюпов.
В новый состав высшего совета движения вошло 33 человека. Прежний состав включал 39 членов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»