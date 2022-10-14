Фарид Мухаметшин: На Донбасс отправлено 625 тонн гуманитарного груза

Татарстанцы не остаются в стороне и всячески оказывают содействие жителям ЛНР и ДНР, в частности, отправляют гуманитарную помощь на Донбасс. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на торжественном мероприятии, приуроченном к 35-летию создания Общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ.

«На сегодня в новые регионы отправлено 625 тонн груза», – добавил Мухаметшин.

Он также сообщил, что Республика Татарстан реализовала задание федерального центра в рамках частичной мобилизации.

«Наш глава государства Владимир Путин, видя, что через Украину грозит большая опасность для нашей страны, превентивные и своевременные меры принял для того, чтобы разоружить и обойтись меньшей кровью. Татарстанцы активно включились в процесс обеспечения безопасности страны. Мы выполнили мобилизацию по количеству, которое определил нам федеральный центр», — отметил глава республиканского парламента.

По его словам, на долю каждого поколения страны выпадают свои испытания и трудности. «Вы все трудились во благо страны и создали ту мощь, которой сейчас обладает республика. Вашими руками создана база, на которой татарстанцы трудятся и сохраняют уверянную поступь республики», – резюмировал Мухаметшин, обращаясь к собравшимся ветеранам.

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. 21 сентября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнял министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. По данным военного ведомства, 200 тыс. из них уже приыбли в Вооруженные силы РФ.