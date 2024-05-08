Фарид Мухаметшин: Каждому ветерану Великой Отечественной войны нужно уделить внимание

День Победы — один из великих праздников, святой день для каждого региона России. Об этом заявил журналистам Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин после онлайн-встречи с участниками Великой Отечественной войны.

«Мы отдаем дань уважения нашим победителям, понимая ту цену, которую заплатила наша страна за Победу жизнями своих героев. Мероприятий, связанных с этим днем, просто не перечесть. И многие политические партии принимают в них участие, понимая важность этой Победы и заслугу тех людей, которые ее обеспечили», — сказал глава парламента.

Мухаметшин добавил, что партия «Единая Россия» уже более двадцати лет ежегодно накануне 9 Мая проводит видеовстречу с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами труда, которые внесли свой вклад в Великую Победу.

«И эта акция „Звонок ветерану” востребована. Ветеранам приятно, что их не забывают. Это важно и для нас», — подчеркнул он.

Председатель Госсовета заверил, что партийная акция «Звонок ветерану» будет продолжена «во имя сохранения в памяти добрых дел, совершенных предыдущим поколением, теми, кому досталось трудное время».

«Война была тяжелая, погибло очень много людей. В Татарстане на сегодня осталось в живых 11 тыс. участников Великой Отечественной войны, но они уже в преклонном возрасте. К сожалению, ветераны уходят из жизни. И каждому из них мы должны уделить внимание, оказать уважение», — заключил он.