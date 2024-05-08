«Ваш пример бесценен»: Фарид Мухаметшин по видеосвязи пообщался с фронтовиками

Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин принял участие в ежегодной партийной акции «Звонок ветерану». Глава парламента по видеосвязи пообщался с участниками Великой Отечественной войны из Набережных Челнов и поздравил их с наступающим Днем Победы.

«Это уже традиция „Единой России" — накануне Дня Победы проводить такую встречу с ветеранами. Я ознакомился с вашей биографией. Вы — выдающиеся люди. Вы были участниками военных действий 1941–1945 годов. И на трудовом фронте показали высокие результаты. И мы выражаем вам за это признательность», — сказал Мухаметшин фронтовикам.

Председатель Госсовета заметил, что количество участников Великой Отечественной войны с каждым годом уменьшается. «Хорошо, что вы сохранили себя. Хочется, чтобы вы еще долгие годы были в строю. Ведь на вашем примере мы воспитываем молодежь», — подчеркнул он.

Глава парламента добавил, что ветераны Великой Отечественной войны — «образец, пример того, как надо служить Отечеству в трудные годы и в мирное время».

«Вот как надо любить свою Родину, защищать ее, не жалея себя. Вы нам очень нужны, потому что такие люди, как вы, — легендарные. Вы люди, которые знают, что такое война, знают ей цену. Мы низко кланяемся вашим подвигам. Ваш пример бесценен. Вы — герои нашего времени», — отметил он.

Мухаметшин также выразил уверенность, что сейчас бойцы специальной военной операции «по примеру участников Великой Отечественной войны выполняют свой долг перед Родиной».

По его словам, несмотря на все санкции и ограничения, которые вводятся против России западными странами, в Татарстане экономика развивается, предприятия работают. «Многонациональный народ живет дружно. За это вы боролись в Великую Отечественную войну. Не беспокойтесь, всё будет нормально», — заявил Председатель Госсовета.

«Ради этого надо жить. Пусть всё будет мирно и дружно», — ответил на это участник Великой Отечественной войны Валентин Лысак.

В завершение онлайн-встречи глава парламента поинтересовался, есть ли у ветеранов какие-то просьбы или пожелания. «Пока всё в порядке. Жаловаться даже грех. Пенсия хорошая, обижаться не приходится», — заверил фронтовик Тагир Мурзин.

Валентин Иванович Лысак — участник Великой Отечественной войны, ставший инвалидом. Родился 28 июля 1927 года в казахстанском городе Красноармейске. В армию ушел добровольцем еще со школьной скамьи в мае 1943 года, был направлен в город Молотов (ныне Пермь) в Военно-морскую школу морских летчиков (ВМПШЛ). По окончании школы был зачислен в действующую часть №42898 Севастополя в качестве стрелка-моториста в звании старшины 2-й статьи.

Во время войны обслуживал самолеты в качестве моториста, после работал механиком на морских самолетах. Демобилизовался из армии в 1950 году. В 1971-м приехал в Набережные Челны на строительство КАМАЗа. В 1982 году ушел на пенсию. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.

Тагир Юсупмурзинович Мурзин родился 1 апреля 1927 года в деревне Новоалем Мензелинского района Татарской АССР. В годы войны семья, где росло девять детей, потеряла отца, пропавшего без вести. Поэтому в 1944 году 14-летний Тагир Юсупмурзинович взял на себя ответственность за своих близких. С 1944 по 1945 год охранял немецких военнопленных в Саратове.

После окончания войны четверть века работал шахтером в Гремячинске Пермского края. В Набережные Челны приехал в 1974 году и трудоустроился в МУП «Горпищеторг». Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».