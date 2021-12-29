Фарид Мухаметшин: «Двухуровневая система местного самоуправления себя изживает»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин провел ежегодную пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы парламента в 2021 году. О наиболее значимых законах, принятых депутатами, планах на предстоящий год, - в обзоре ИА «Татар-информ».

Фарид Мухаметшин отметил, что для парламента Татарстана, как и для республики в целом этот год был непростой

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Депутатский корпус набирает обороты, появляется опыт»

В своем выступлении Фарид Мухаметшин отметил, что для парламента Татарстана, как и для республики в целом этот год был непростой. «Продолжается отрицательное влияние пандемии на экономику республики, малый и средний бизнес, хотя некоторое оживление все-таки наблюдается. В целом год заканчиваем с неплохими показателями», – сказал он.

Глава парламента заметил, что декабрь 2021 года стал «экватором» работы Госсовета РТ шестого созыва. «Два с половиной года из пяти отработали депутаты Татарстана. Депутатский корпус набирает обороты, появляется опыт. Быстро меняется законодательство, появляются десятки новых законов и решений Правительства России. Все это вынуждает нас быть активными, чтобы принимать свои решения на основе решений федерального центра», – подчеркнул Мухаметшин.

По словам Председателя Госсовета РТ, приоритеты парламента остались неизменными – развитие республики и повышение благополучия населения. «Это основные приоритеты при принятии любого законопроекта. При рассмотрении любого животрепещущего вопроса мы во главу угла ставим эти задачи», – заявил он.

Фарид Мухаметшин: «Приоритеты парламента остались неизменными – развитие республики и повышение благополучия населения» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По мнению Мухаметшина, многопартийность, которая есть в парламенте Татарстана, – это «залог безопасности того, что не будет принят однобокий закон с подачи только одной политической силы».

«Мы признательны, что представители разных политических партий активно работают, высказывают предложения. И мы учитываем их мнения. Мы никогда не говорили, как это иногда проскальзывало на федеральном уровне, что парламент – не место для дискуссий. Парламент – это место для дискуссий, для поиска нужных и правильных решений для жизни республики сегодня, завтра и в далеком будущем. Нам удавалось объединить представителей разных политических сил, чтобы принять практически безошибочные законы, востребованные временем», – сказал он.

«Нормы Конституции по высшему должностному лицу субъекта РФ –

это пакет документов»

Фарид Мухаметшин рассказал, что в этом году проведено десять заседаний Государственного Совета, рассмотрено 284 вопроса, приняты и подписаны Президентом Татарстана 94 закона. «Мы не допустили прецедента, чтобы Президент Татарстана не подписал принятый законопроект и вернул в Госсовет на повторное рассмотрение. Это о многом говорит. С одной стороны – это профессионализм, с другой – слаженная совместная работа всех ветвей власти Татарстана. Мы всегда находили общий язык и принимали такие законы, по которым живет наша республика», – подчеркнул он.

Среди наиболее значимых глава парламента назвал законы, устанавливающие налоговые льготы для представителей малого и среднего бизнеса, работающих на территории промпарков, а также законы, продлевающие сроки действия пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения, по налогу на имущество организаций, о патентной системе налогообложения.

«Мы были единственным субъектом РФ, который не поддержал законопроект в представленной редакции» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Мухаметшин упомянул про федеральный закон о публичной власти, к которому татарстанские парламентарии подготовили и направили в Госдуму 18 поправок. «Мы были единственным субъектом РФ, который не поддержал законопроект в представленной редакции. Много было звонков и вопросов к нам. Нам удалось часть поправок провести. Но в остальном закон был принят», – отметил он.

По словам Председателя Госсовета, в настоящее время проводится анализ этого уже принятого и подписанного Президентом России Владимиром Путиным закона, чтобы понять, какие изменения потребуется внести в Конституцию РТ и республиканское законодательство.

Он уточнил, что Госсовет Татарстана планирует внести изменения в Конституцию республики в следующем году. «Нормы Конституции по высшему должностному лицу субъекта РФ – это будет в пакете документов. Это не будет отдельный законопроект. Мы работаем над всеми поправками после принятых и подписанных Президентом РФ изменений. Сроки я пока не могу сказать – в июне или мае. Вообще работа будет очень серьезная», – сказал глава парламента.

«Система местного самоуправления требует каких-то новых подходов»

Председатель Госсовета РТ сообщил, что в ближайшее время подпишет распоряжение о создании межведомственной рабочей группы с участием депутатов, представителей органов исполнительной и муниципальной власти по проработке федерального законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Руководить рабочей группой будет заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«Система местного самоуправления требует каких-то новых подходов. Посмотрим, какие законы мы сможем принять в рамках федерального закона. В том числе несколько уменьшится количество депутатов местных советов. Речь идет и об объединении малых территорий. В федеральном законопроекте появляются старосты – конкретные люди, избираемые законом, выполняющие функции исполнительной и законодательной власти. Как в советское время был председатель сельсовета. Думаю, в этой части эффективность повысится», – сказал Мухаметшин.

«Я сейчас не буду говорить, какие нормы закона придется менять, их много. Уже сегодня около ста различных законов, не только о местном самоуправлении» Фото: gossov.tatarstan.ru

По мнению главы парламента, роль местного самоуправления заключается в «более близком взаимодействии со своими избирателями, со своим народом». «Я сейчас не буду говорить, какие нормы закона придется менять, их много. Уже сегодня около ста различных законов, не только о местном самоуправлении, будут подвержены переработке», – заметил он.

Мухаметшин напомнил, что Совет по местному самоуправлению создавался еще первым Президентом России Борисом Ельциным. «Мы воодушевленно работали над законопроектами, приближая власть к народу, повышая ответственность местных властей за развитие своих территорий», – отметил он.

Глава парламента подчеркнул, что двухуровневая система местного самоуправления «себя потихоньку изживает». «Мы должны найти решение, которое позволит не снижать эффективность работы государственной и муниципальной власти», – заключил он.

Проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен сенатором России Андреем Клишасом и депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым 16 декабря. На 28-м заседании парламента республики депутаты поддержали этот законопроект. При этом подготовят поправки ко второму чтению и направят их в Госдуму.