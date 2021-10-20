Фарид Мухаметшин: «Думаю, по итогам переписи численность татар как минимум сохранится»

По результатам Всероссийской переписи населения численность татар как минимум сохранится. Такое мнение высказал Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в интервью «Парламентской газете», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Думаю, по итогам этой переписи численность татарской части населения как минимум сохранится. Ведь по статистике рождаемость в татарских семьях значительно выше, чем в русских населенных пунктах. Без обид», — сказал Мухаметшин.

Он уточнил, что по итогам прошлой переписи населения в России насчитывалось более 5,3 млн татар, что составляет 3,7% от всего населения страны.

При этом глава парламента подчеркнул, что «перепись — это не просто посчитать всех по национальному признаку». «В переписных листах 33 вопроса. Проанализировав ответы, федеральный центр будет принимать программы соцподдержки и развития страны, определять, что надо подтянуть — социальную политику, здравоохранение, сферу занятости и так далее», — отметил он.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. В Татарстане организованы стационарные переписные участки, в том числе в МФЦ. Кроме того, проводится поквартирный обход жителей переписчиками.

Самостоятельно заполнить переписные листы можно на портале госуслуг до 8 ноября. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в апреле следующего года, окончательные — до конца 2022 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие во Всероссийской переписи населения.