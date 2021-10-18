Фарид Мухаметшин призвал принять участие в переписи: «Недооценки вопроса не должно быть»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал жителей республики принять участие в переписи населения. Об этом он заявил журналистам после заседания президиума парламента республики.

«Уважаемые татарстанцы, прошу ответственно отнестись к переписи. Недооценки в этом вопросе быть не должно. От участия каждого будет зависеть правильный подход к формированию федеральных и республиканских программ, которые будут готовиться в последующем», – сказал Председатель Госсовета.

Он пояснил, что перепись проводится не только для того, чтобы узнать численность людей разных национальностей. «Поднимаются вопросы, волнующие государство. В переписном листе 33 вопроса, они касаются возраста, пола, обеспечения жильем, занятости населения. Все эти вопросы требуют ответов, на основе которых федеральный центр будет принимать государственные решения на длительный период. То есть наиболее острые вопросы, поднятые в ходе переписи населения, будут услышаны и по ним приняты меры поддержки», – подчеркнул глава парламента.

Фарид Мухаметшин также выразил уверенность, что татары останутся второй по численности после русских нацией, проживающей в России. «Это позволит руководству республики совместно с федеральным центром решать вопросы национально-культурного развития, что важно с учетом дисперсности расселения татар, ведь места их компактного проживания есть практически во всех субъектах Федерации», – отметил он.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. В Татарстане организованы стационарные переписные участки, в том числе в МФЦ. Сегодня также начался поквартирный обход жителей переписчиками. Самостоятельно заполнить переписные листы можно на портале госуслуг до 8 ноября.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе парламента республики, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня принял участие во Всероссийской переписи населения. Переписчик стационарного переписного участка заполнила электронные листы на него и его супругу.