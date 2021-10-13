Фарид Мухаметшин: Бавлинский район является своего рода «восточным форпостом» Татарстана

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня посетил Бавлинский район, где принял участие во внеочередном заседании Совета муниципалитета. Глава парламента отметил, что этот район является своего рода «восточным форпостом» Татарстана, сообщает пресс-служба Государственного Совета республики.

«Находясь на границе с братским Башкортостаном и Оренбургской областью, Бавлинский район достойно показывает пример успешного сотрудничества с соседями», – сказал Председатель Госсовета.

Фарид Мухаметшин ознакомился с тем, как в районе реализуется президентская программа благоустройства дворов, и побывал в спортивной школе, открытой после капитального ремонта.

Так, в Бавлах глава парламента посетил двор по улице Чапаева, благоустроенный по программе «Наш двор», и пообщался с жителями. Они поблагодарили руководство республики за реализацию такой программы. «Наш город преображается на глазах. Раньше на месте нашего красивого двора был пустырь, заросший кустарниками и крапивой. Сегодня здесь появилась асфальтированная парковка для машин и скамейки для отдыха, оборудована детская площадка, посажены ели», – рассказала жительница одного из домов.

В прошлом году по программе в районе отремонтированы 16 дворов. В этом году завершается благоустройство еще семи больших дворовых территорий.

В спортивной школе №1 Председатель Госсовета посетил залы для занятия атлетикой, гимнастикой и шахматами, он также поинтересовался у педагогов и тренеров условиями работы. В этом году в школе провели капремонт на сумму 32 млн рублей.

Затем Фарид Мухаметшин принял участие во внеочередном заседании Совета Бавлинского района. «Благодаря активному участию в республиканских и федеральных программах в районе за последние годы успешно реализован целый ряд проектов по благоустройству, строительству и капитальному ремонту жилья, социальных объектов и дорог, – заявил он в своем выступлении. – Все стало возможным благодаря поддержке Президента Татарстана и нефтяников, совместной работе главы района и бавлинцев».

В частности, в муниципалитете построены семь модульных ФАПов и три модульно-блочных ветеринарных пункта в сельских поселениях, два административно-жилых комплекса для участковых уполномоченных, девять универсальных спортивных площадок, лыжная база, скверы, парки, шесть многоквартирных домов и два одноквартирных жилых дома, очистные сооружения в селе Крым-Сарай, четыре многофункциональных центра в селах района, решен вопрос водоснабжения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин досрочно сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя района было возложено на Ильяса Гузаирова.