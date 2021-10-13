Глава Бавлинского района РТ досрочно покинул свой пост

Глава Бавлинского муниципального района Татарстана Рамиль Гатиятуллин досрочно покинул свой пост. Об этом он сообщил на внеочередном заседании совета Бавлинского района, в котором принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Депутаты единогласно поддержали решение Рамиля Гатиятуллина. Причина ухода — назначение на новом месте. Теперь Рамиль Гатиятуллин возглавит одно из структурных подразделений компании «Татнефть» в Казани.

Рамиль Гатиятуллин возглавлял район с сентября 2014 года. Фарид Мухаметшин отметил, что за эти семь лет в районе сделано очень многое. «За последние годы район достиг высот: и благодаря инициативе главы Бавлинского района, и благодаря трудолюбивому бавлинскому народу, а также при поддержке Президента Татарстана и Правительства республики», — отметил Председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин подчеркнул особое значение Бавлинского района для республики, так как муниципалитет находится на границе с Башкортостаном и поддерживает с соседним регионом дружеские отношения. Бавлинский район достиг высокого развития по многим направлениям, и сейчас особенно важно узнать, кто сможет стать преемником Рамиля Гатиятуллина.

«Есть предложение — возложить ответственность за состояние дел в городе и районе вплоть до избрания в установленном порядке главы муниципального образования на Ильяса Исмагиловича Гузаирова», — предложил Фарид Мухаметшин.

На сегодняшний день Ильяс Гузаиров занимает должность руководителя исполкома района. «В ближайшее время Ильяс Гузаиров сложит полномочия руководителя райисполкома, пройдет процедуру депутатства и потом состоятся выборы по назначению претендента на должность главы района», — рассказали ИА «Татар-информ» процедуру назначения на пост главы в местном филиале АО «Татмедиа» «Бавлы-информ».

Рамиль Гатиятуллин родился в Бугульме. В 1985 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная разработка нефтяных и газовых месторождений».

С 1981 по 1982 год проработал учеником помощника бурильщика и помощником бурильщика в Нефтекамском управлении буровых работ «Башнефть», в 1983-м продолжил работать помощником бурильщика в нефтегазодобывающем управлении «Бавлынефть», продолжил карьеру в нефтяной отрасли в качестве оператора подземного ремонта скважин в нефтегазодобывающем управлении «Юганскнефть» (1984), а затем в качестве помощника мастера, старшего технолога, старшего инженера, заместителя начальника и начальника цеха в нефтегазодобывающем управлении «Иркеннефть» (Лениногорск, 1985–1991 годы).

Несколько лет проработал главным технологом, главным инженером, а затем начальником Бугульминского участка в совместном предприятии «Татойлгаз» (Бугульма, 1991–2000 годы). В 2000–2009 годах работал главным инженером, генеральным директором, а затем директором ОАО «Бавлынефтепродукт». С 2009 года был начальником бавлинского филиала ООО «Татнефть АЗС Центр». С 2010 по 2014 год — депутат бавлинского городского и районного советов.