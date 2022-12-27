Фарид Мухаметшин: «Народ объединился, чтобы помочь тем, кто защищает нашу страну»

Почему для Татарстана было важно провести Год национальных культур и традиций, какую структуру создадут вместо Конституционного суда Татарстана и какой законопроект оказался самым значимым в 2022 году, рассказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции с представителями федеральных и республиканских СМИ.

Фарид Мухаметшин: «Мы провожаем этот год с чувством выполненного долга. Экзамен этого года и экономика, и население республики с честью выдержали»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Народ объединился в трудных условиях, чтобы помочь тем, кто защищает нашу страну»

Подводя итоги уходящего 2022 года, Фарид Мухаметшин отметил, что абсолютное большинство намеченных планов и поставленных задач в Татарстане выполнено. «Мы провожаем этот год с чувством выполненного долга. Экзамен этого года и экономика, и население республики с честью выдержали. Многонациональный народ Татарстана в дружной братской семье со своими задачами справился», – сказал руководитель парламента.

Председатель Госсовета РТ отметил, что этот год был непростым в политическом и экономическом плане, россиянам пришлось столкнуться со многими вызовами. Несмотря на санкции, бюджет исполнялся, предприятия противостояли трудностям, строительство дорог и жилья продолжалось, решались вопросы социальной поддержки граждан в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации, добавил он.

«Мы поддержали семьи мобилизованных, находим возможность помогать тем, кто принимает участие в СВО. Главная задача, чтобы ни одна семья не осталась без внимания. Даже если для нас что-то кажется мелочью, то для них это важные вопросы. Из районов звонят. Если будут такие обращения, я буду настаивать на том, чтобы откладывали все и рассматривали эти вопросы», – подчеркнул Мухаметшин.

В помощь жителям территорий, которые вошли в состав России, отправлены гуманитарные грузы, продолжил он. «Жители республики откликаются без всякого принуждения – по зову сердца. Народ объединился в таких трудных условиях, чтобы помочь тем, кто защищает нашу страну. Мы сделали главный вывод – у нас очень трудолюбивый и отзывчивый народ», – заявил Председатель Госсовета.

По его словам, благотворительную помощь мобилизованным и их семьям оказывают и парламентарии. Более того, среди депутатов есть добровольцы, которые, написав заявление, уехали в зону СВО. «Опираясь на мир, согласие и дружбу в многонациональной республике, мы завершаем этот год», – констатировал Мухаметшин.

«Мы поддержали федеральный закон, изменив название должности высшего должностного лица» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Попытки недружественного Запада расколоть субъекты страны не увенчались успехом»

Одним из значимых законопроектов этого года Фарид Мухаметшин назвал проект закона, которым вносятся изменения в Конституцию Татарстана. Документ был принят на последнем заседании парламента республики.

«Мы поддержали федеральный закон, изменив название должности высшего должностного лица. Руководитель Татарстана уже не будет называться президентом. Считаю, что поступили мудро, поскольку другое решение было бы на руку нашим недругам. Попытки государств недружественного Запада расколоть субъекты страны не увенчались успехом», – подчеркнул Председатель Госсовета.

Мухаметшин заметил, что принятый законопроект содержит переходные положения, по которым новое наименование руководителя региона (Глава – Раис Республики Татарстан) будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. «Населением республики, по полученной мной информации, это было встречено с пониманием», – отметил он.

Глава парламента также рассказал, что обращение Татарстана в Госдуму и Правительство России по жидким бытовым отходам поддержали 30 субъектов РФ. «Мы направили свои предложения, как упорядочить обращение с отходами. Но большую озабоченность вызывает то, что никто не поднимает вопрос по жидким коммунальным отходам. В целом по России этот вопрос не урегулирован и никакого решения нет», – заявил он.

Мухаметшин добавил, что законодательная инициатива Татарстана по твердым коммунальным отходам сейчас находится в профильных комитетах, готовится заключение Правительства России.

Всего в этом году Государственный Совет республики направил в Госдуму три федеральных законопроекта и еще две инициативы в Правительство России для получения официальных отзывов, в том числе по совершенствованию законодательства в части обращения с твердыми коммунальными и жидкими бытовыми отходами.

«У того, кто не бережет свои обычаи, традиции, культуру, доставшиеся от предков, большой перспективы в будущем не будет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С Годом национальных культур и традиций связаны наши самые благие намерения»

В Год национальных культур и традиций, объявленный в Татарстане, предстоит серьезная работа не только внутри республики, но и с соседними регионами России, заявил Фарид Мухаметшин. «Рад, что Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил Год национальных культур и традиций. С ним связаны наши самые благие намерения и фундаментальные ценности, базовые ценности любой многонациональной территории. Для нас это будет особый год», – сказал руководитель парламента.

Мухаметшин отметил, что уже сейчас во всех ведомствах, которые занимаются этой проблематикой, формируются соответствующие мероприятия. «Свои духовные богатства мы должны сберечь – это наша миссия. У того, кто не бережет свои обычаи, традиции, культуру, доставшиеся от предков, большой перспективы в будущем не будет», – убежден он.

Председатель Госсовета добавил, что в следующем году планируется и дальше развивать межпарламентские связи. Татарстан уже подписал 43 межпарламентских соглашения с российскими регионами и рядом зарубежных стран. В настоящее время еще один такой документ готовится по обращению Туркменистана. «Документы находятся в Москве. Но процедура завершается. Мы заинтересованы укрепить межпарламентские соглашения», – подчеркнул он.

По словам главы парламента, благодаря мощной экономике интерес к Татарстану со стороны других субъектов России и ряда зарубежных стран возрастает. «Не секрет, что сейчас ищем рынки сбыта, возможности для сотрудничества с азиатскими странами. В следующем году мы усилим это направление работы. В том числе все наши общественные организации будут в поиске контактов для укрепления сотрудничества. А мы усилим эту работу межпарламентскими связями», – резюмировал Мухаметшин.

Председатель Госсовета подчеркнул, что Конституционный суд служил механизмом обратной связи, с помощью которого можно было отрегулировать тот или иной закон Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Усложнили жизнь жителям республики на предмет обращения по вопросам конституционных норм»

В этом году по требованию федерального законодательства парламент Татарстана упразднил Конституционный суд республики. В связи с этим журналисты поинтересовались, когда будет создана новая подобная структура.

Фарид Мухаметшин ответил, что решение, скорее всего, будет принято на заседании Государственного Совета Татарстана в январе или феврале. «Мы очень серьезно усложнили жизнь жителям республики на предмет обращения по вопросам конституционных норм. Теперь им нужно будет ездить в Конституционный суд России, который находится в Санкт-Петербурге», – сказал он.

Председатель Госсовета подчеркнул, что Конституционный суд служил механизмом обратной связи, с помощью которого можно было отрегулировать тот или иной закон. «Была налажена обратная связь, сейчас ее нет. И контроль над реализацией принятых в республике законов будет определять только новый институт, который мы создадим», – пояснил он.

Руководитель парламента уточнил, что может быть создана Конституционная палата или Конституционный совет. Однако, по его словам, это будет лишь консультативный орган, не имеющий полномочий судебного органа. То есть его решения будут носить рекомендательный характер.