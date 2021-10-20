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Ру Тат
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20 октября 2021  17:03
Алексей Угаров

Фарид Абдулганиев: Власти Татарстана проследят, чтобы бизнес получил поддержку в локдаун

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Принятое Правительством РФ решение об оказании дополнительных мер поддержки в значительной степени снимет опасения предпринимателей за свой бизнес и позволит им более уверенно прогнозировать развитие ситуации во время временного локдауна. Такое мнение выразил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

«Главное, что введенные меры поддержки уже доказали свою эффективность во время предыдущего локдауна. Со своей стороны мы намерены жестко контролировать, чтобы все предусмотренные меры поддержки были вовремя доведены до предпринимателей, пострадавших из-за введения ограничений», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Ранее Президент России Владимир Путин поддержал предложение Правительства РФ о введении на всей территории страны нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом решении он заявил сегодня на совещании с членами Правительства.

#поддержка бизнеса #фарид абдулганиев #Коронавирус
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