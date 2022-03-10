Фарид Абдулганиев: Компания «Модуль» подтвердила открытие представительства в Казани

Компания «Модуль», занимающаяся транспортно-экспедиторскими услугами по всему миру, подтвердила открытие в Казани своего представительства. Об этом сообщил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Что касается логистики, да, исторически мы отрезаны от железной дороги, М12 — это реванш в чистом виде. Компания „Модуль“ — очень известная, она мобильная. У нее семь логистических центров находится в России. Компании — 30 лет. Несмотря на то, что у них генподрядчик Maersk, 7 марта мне позвонил директор компании „Модуль“, который подтвердил, что они приняли решение открыть в Казани свое представительство», — сказал докладчик.

Абдулганиев подчеркнул, что компания «Модуль» – один из крупнейших контейнерных перевозчиков. «Не РДЖ, конечно, но со своими локомотивами, автопоездами, 30 тыс. – контейнерный парк. Да, есть сложности, они сейчас перекидывают логистические цепочки. Но даже в таких условиях, приехав сюда, оценили наш потенциал. Задача – обеспечить самые льготные условия для вхождения таких операторов. Разработали интересную систему: Набережные Челны – это производство, Казань – потребление, а контейнеры должны по этому треугольнику ходить», – отметил он.

По словам бизнес-омбудсмена, сейчас остро стоит вопрос по развитию крупного транспортного хаба для дополнительных перевозок. «Да, сложности, с которыми мы столкнулись, – серьезные. Но у нас есть порт Находка, Владивосток, Новороссийск, Санкт-Петербург. Я встречался с руководителями таможни, в том числе Балтийской таможни, они назвали цифры, сколько контейнеров идет только из Татарстана, а это десятки тысяч, я вижу, что здесь на самом деле “серый рынок” достаточно большую роль играет», – заметил он.

Докладчик подчеркнул, что совместно с крупными перевозчиками, Миндортрансом РТ ведется работа по созданию мастер-плана казанского авиационного узла. «Что касается железной дороги, то крупнейшие перевозчики говорят, что цена может быть в два раза дешевле. Вот сейчас это точно вопрос консолидации. Если крупные предприятия объединятся, то цена на перевозку будет действительно невысокой. Для этого у нас все возможности есть. Создана площадка на территории Свияжского мультимодального логистического центра. Сейчас есть реальная возможность объединиться», – заключил он.

В конце прошлого года Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с владельцем и гендиректором ООО «Модуль» Александром Альтшуллером, о чем сообщал «Татар-информ».