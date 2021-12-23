Минниханов обсудил сотрудничество в транспортировке грузов с гендиректором ООО «Модуль»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с владельцем и гендиректором ООО «Модуль» Александром Альтшуллером. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Компания занимается транспортно-экспедиторскими услугами по всему миру. Стороны обсудили перспективы партнерства в части перевозки, хранения и транспортировки различных грузов.

«Александр Альтшуллер коротко рассказал о компании и ее перспективах на рынке доставки грузов. Компания представлена на рынке более 25 лет, расположена в Санкт-Петербурге, входит в Международную федерации экспедиторских ассоциаций и ассоциации российских экспедиторов», — говорится в сообщении пресс-службы Президента Татарстана.