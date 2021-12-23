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Ру Тат
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Официальная хроника
23 декабря 2021  14:46

Минниханов обсудил сотрудничество в транспортировке грузов с гендиректором ООО «Модуль»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с владельцем и гендиректором ООО «Модуль» Александром Альтшуллером. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Компания занимается транспортно-экспедиторскими услугами по всему миру. Стороны обсудили перспективы партнерства в части перевозки, хранения и транспортировки различных грузов.

«Александр Альтшуллер коротко рассказал о компании и ее перспективах на рынке доставки грузов. Компания представлена на рынке более 25 лет, расположена в Санкт-Петербурге, входит в Международную федерации экспедиторских ассоциаций и ассоциации российских экспедиторов», — говорится в сообщении пресс-службы Президента Татарстана.

#Рустам Минниханов #перевозка грузов
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