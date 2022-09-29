Фарид Абдулганиев: Казань была и остается транспортным хабом

Поезд компании FESCO Kazan Shuttle в октябре этого года начнет регулярно курсировать между Владивостоком и столицей Татарстана. Для увеличения товарооборота представители FESCO встретились сегодня с крупными производителями республики, а также с уполномоченным при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фаридом Абдулганиевым.

«Сейчас очень важно решать вопросы логистики и транспортного обеспечения в республике. Нам крупно повезло — мы находимся в европейской части России на пересечении крупных торговых путей. Традиционно Казань была и остается транспортным хабом», — сказал Абдулганиев.

Бизнес-омбудсмен отметил, что развитие логистических цепочек на сегодняшний день является одной из важнейших задач, стоящих перед Татарстаном.

«В свое время мы уделили много внимания авиалогистике, однако из-за санкций это направление стало малоэффективным. Проведя ряд переговоров с крупными транспортными компаниями, мы получили отклик у компании FESCO», — заявил он.

Регулярный поезд FESCO Kazan Shuttle будет отправляться два раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Татарстана и в другие города Поволжья.

Абдулганиев отметил, что развитие контейнеризации даст значительный экономический толчок экономике республики. Сейчас Татарстан значительно отстает по этому вопросу не только от европейских показателей, но и от среднероссийских.

Заместитель коммерческого директора Fesco Галина Круглякова добавила, что контейнеризация в Европе на сегодняшний день достигает 70%, а в России этот показатель равняется 40%. Если рассматривать отдельно Татарстан, то здесь этот показатель находится на уровне 14%.

Запуск регулярного контейнерного поезда по маршруту Владивосток — Казань состоялся 6 сентября 2022 года в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Сервис должен стать новым звеном в интермодальной цепочке перевозок Азия — Россия, соединяющей регулярные морские линии FESCO с российской железнодорожной сетью.

В тот же день было подписано соглашение между Правительством РТ и группой FESCO о сотрудничестве в сфере регулярных контейнерных железнодорожных и интермодальных перевозок, связывающих крупнейшие экономические центры Татарстана с другими субъектами Федерации, Китаем, государствами Юго-Восточной и Южной Азии, странами исламского мира и Европы.

Соглашение также предусматривает оценку перспектив развития контейнерных перевозок в Республике Татарстан на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.